Położono stępkę pod budowę 2. okrętu rozpoznania elektronicznego dla Marynarki Wojennej. To ważna inwestycja dla

Stępkę pod pierwszy okręt SIGINT (ang. signal intelligence), który otrzyma imię Jerzy Różycki, położono pod koniec lipca ub. r. Druga jednostka otrzyma w przyszłości nazwę ORP Henryk Zygalski – na cześć wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, który przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Przyszłe, powstające okręty rozpoznania radioelektronicznego są niezwykle ważnymi jednostkami dla istnienia całych sił zbrojnych, nie tylko dla Marynarki Wojennej. Są to okręty, które zdobywają i analizują różnorakie dane sygnałowe. Na tym etapie nie możemy zdradzić, o jakie dane chodzi i w co szczegółowo będą wyposażone te okręty, jednakże będzie to potężna dawka informacji, a jak wiemy, informacja jest dzisiaj najważniejsza na przyszłym polu walki – powiedział PAP oficer prasowy 3 Flotylli Okrętów kpt. mar. Damian Przybysz.