Polsat SuperHit Festiwal 2023. Gilon, Bednarek, Sykut i inni - za co lubią Pomorze? [WIDEO] Maja Czech

Za nami Polsat SuperHit Festiwal. To wielkie święto muzyki, które już od lat odbywa się w sopockiej Operze Leśnej. 26 i 27 maja miasto wypełniło się największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Zapytaliśmy ich, za co lubią Trójmiasto i jakie mają wspomnienia związane z Wybrzeżem. Sprawdźcie, co odpowiedzieli w relacji wideo!