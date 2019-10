Polscy piłkarze zrealizowali cel! Rezerwowi zapewnili zwycięstwo nad Macedonią Północną. [zdjęcia]

Polscy piłkarze bardzo chcieli wygrać ten mecz, żeby zapewnić sobie awans na Euro 2020, ale też zatrzeć złe wrażenie i pokazać, że tarcia w szatni są już poza zespołem. Mecz nie był łatwy, bo Macedonia Północna po wygranej nad Słowenią też liczyła się w walce o awans. Jerzy Brzęczek nie mógł czuć się dobrze, bo gdy zostało wyczytane jego nazwisko, to na stadionie rozległy się gwizdy.

Drużyna na boisku jednak walczyła z całych sił o zwycięstwo, choć męczyła się i nie mogła sforsować defensywy rywali. Jak zwykle wielką pracę wykonywał Robert Lewandowski, ale to nie przynosiło spodziewanych efektów. Najlepszą okazję do strzelenia gola miał Piotr Zieliński, ale trafił w poprzeczkę. Brakowało dokładności i momentami pomysłu na lepsze rozegranie akcji, choć nie da się ukryć, że biało-czerwoni byli i tak w tym meczu zespołem znacznie lepszym pod każdym względem. To jednak było za mało, aby w pierwszej połowie strzelić gola.