Polscy żeglarze na Mistrzostwach Świata prezentują się obiecująco. Czy uda im się zwyciężyć?

- To nie są łatwe regaty, ale my się nigdy nie poddajemy i zawsze walczymy do końca. Dzisiaj świetnie nam się żeglowało, wychodziło nam niemal wszystko i ma to odzwierciedlenie w wynikach. Cieszy nas awans do złotej grupy, ale oczywiście nie jest to szczyt naszych marzeń. Różnice punktowe są nieduże i awans do czołowej dziesiątki, która będzie walczyć w ostatnim, podwójnie punktowanym wyścigu medalowym jest w naszym zasięgu. Nie kalkulujemy jednak, nasz cel to pokazać jak najlepsze żeglowanie w każdym kolejnym wyścigu – mówią Dominik i Szymon.