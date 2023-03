Polska - Albania. Biało-czerwoni wymęczyli zwycięstwo z Albanią. Złoty gol Karola Świderskiego i drugie miejsce w grupie

Jednak co innego teoria, a co innego praktyka. Polacy zaczęli mecz z animuszem, który jednak gasł w tempie błyskawicznym. To wszystko musiało odbić się na grze zespołu. Dobre momenty mieli Karol Linetty i Piotr Zieliński, bardzo aktywny był Karol Świderski. Niestety, wciąż bez wyrazu grał Robert Lewandowski, ale też pozostali zawodnicy nie dawali drużynie tyle, ile należy od nich oczekiwać. Akcje naszego zespołu były niemrawe, prowadzone w wolnym tempie, a w taki sposób bardzo trudno było sforsować defensywę rywali. Raz jednak ta sztuka się udała i jak się potem okazało to była kluczowa akcja tego spotkania. Po strzale Jakub Kamińskiego sprzed pola karnego futbolówka odbiła się od słupka, ale w polu karnym sprytem wykazał się Karol Świderski i skierował piłkę do siatki.