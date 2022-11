Polska - Argentyna 30.11.2022 r. Biało-czerwoni z porażką, ale z awansem. Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego

Mecz z Argentyną dla reprezentacji Polski miał być cierpieniem oraz mękami i tak właśnie było. Jakość piłkarska z pewnością była po stronie Leo Messiego i spółki. Biało-czerwoni nie mieli żadnych argumentów w ofensywie. Zatem nasza nadzieja skupiała się ne szczelnej defensywie. Wybrańcy Czesława Michniewicza na początku byli dobrze poukładani, ale problemem było dłuższe utrzymanie się przy piłce. Z czasem jednak Argentyna grała coraz szybciej i od razu robiło się gorąco w polu karnym naszego zespołu. Wojciech Szczęsny musiał wykazać się przy dynamicznych akcjach rywali, ale też po rzucie rożnym, kiedy piłka zmierzała bezpośrednio do bramki. Nerwowo zrobiło się, kiedy nasz bramkarz podczas interwencji musnął ręką twarz Leo Messiego. To sytuacja, która z pewnością nie kwalifikowała się do podyktowania rzutu karnego, ale Danny Makkelie obejrzał sytuację na monitorze i przyznał Argentynie „jedenastkę”. Do piłki podszedł Messi, ale Szczęsny popisał się kapitalną interwencją. Tym samym obronił drugiego karnego podczas tego mundialu!