Polska - Belgia NA ŻYWO 17.09.2021 r. Rekord frekwencji pobity, Polki z jednym punktem na otwarcie eliminacji. Piękny gol Ewy Pajor ZDJĘCIA

Polska - Belgia 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Ewa Pajor (40), 1:1 Janice Cayman (79)

Polska: Szymańska - Mesjasz, Achcińska, Dudek - Matysik, Grzywińska (81 Kozak), Grabowska, Wiankowska - Zawistowska (81 Maciążka), Pajor, Padilla-Bidas (64 Kamczyk)

Belgia: Odeurs - Deloose (76 Teulings), Tysiak, Tison (57 Eurlings), Philtjens - Minnaert (57 Vanmechelen), Vanhaevermaet, Biesmans - Cayman, De Caigny, Wullaert

W piątkowy wieczór pogoda w Gdańsku nie była najlepsza. Mocno padający deszcz z pewnością nie zachęcał do przyjścia na stadion. Jednak to nie odstraszyło kibiców i na trybunach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk zasiadło 8011 kibiców. To rekord frekwencji na meczu piłki nożnej kobiecej, bo poprzedni wynosił 7528 i był ustanowiony na meczu Polska – Hiszpania w Lublinie.

Kibice wspierali dopingiem biało-czerwone, a to się na pewno przydało, bo początek meczu był trudny dla nieco spiętych Polek. Rywalki ruszyły do zdecydowanych ataków i zakotłowało się w polu karnym. Nawet kiedy Belgijki strzelały z pozycji spalonej, to od początku meczu świetną formę w bramce prezentowała Anna Szymańska. Bramkarka Czarnych Sosnowiec dostała swoją szansę, gdyż na zgrupowanie przyjechała kontuzjowana Katarzyna Kiedrzynek, polska triumfatorka Ligi Mistrzyń w barwach PSG.