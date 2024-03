Polska - Estonia NA ŻYWO 21.03.2024 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja, składy drużyn

Polska - Estonia NA ŻYWO 21.03.2024 r.

Polska - Estonia, baraże o awans na ME 2024, 21.03.2024 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Polska - Estonia, baraże o awans na ME 2024, 21.03.2024: Wygrana obowiązkiem Biało-Czerwonych

Przed piłkarską reprezentacją Polski bardzo ważny mecz. Kadra prowadzona przez Michała Probierza musi wygrać na PGE Narodowym w Warszawie z Estonią, aby zachować szansę na awans na EURO 2024 w Niemczech.

Biało-Czerwoni kompletnie zawalili eliminacje i nie wyszli z bardzo łatwej grupy, przegrywając grę o awans z zespołami Czech oraz Albanii. Ostatnią furtką pozostają spotkania barażowe. Robert Lewandowski chce poprowadzić kolegów do zwycięstwa nad Estonią. Jeśli już tak się stanie, to reprezentacja Polski awansuje do finału barażowego o awans na EURO 2024, w którym zmierzy się w spotkaniu wyjazdowym ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia. Kibice muszą przygotować się na ogromne emocje i mocno trzymać kciuki za reprezentację Polski.