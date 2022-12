Polska - Francja NA ŻYWO 4.12.2022 r. MŚ 2022. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, RELACJA, SKŁADY DRUŻYN

Polska - Francja, MŚ 2022, 4.12.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Polska - Francja, MŚ 2022, 4.12.2022: Defensywa biało-czerwonych gotowa na starcie z Mbappe i spółką?

Zaczęły się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Internauci, jak zwykle, dopisali i przygotowali bardzo zabawne memy o mundialu. Zobaczcie i na pewno się uśmiejecie. Zapraszamy do oglądania…

Reprezentacja Polski nie zachwyca na mundialu w Katarze. Rozpaczliwa obrona w meczu z Argentyną przyniosła porażkę "tylko" 0:2 i awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Marzenia kibiców zostały spełnione. Co dalej?

Biało-czerwoni zmierzą się z obrońcami tytułu o awans do ćwierćfinału mundialu i nie da się ukryć, że to Francuzi będą zdecydowanymi faworytami. W zespole, choć brakuje kontuzjowanego Karima Benzemy, jest ogromna moc w ofensywie z niesamowitym Kylianem Mbappe na czele. Czy defensywę rywali może zaskoczyć za to Robert Lewandowski? Czy strzały Francuzów fenomenalnie będzie bronić Wojciech Szczęsny? Przed Polakami bardzo trudne zadanie, ale może po wyjściu z grupy zagrają bardziej rozluźnieni i będą w stanie sprawić niespodziankę i zaskoczyć Francuzów.