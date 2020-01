Polska Hokej Liga. Lotos PKH Gdańsk stawia na Słowaków przed play-offami. Napastnik Roman Rac i obrońca Michal Pichnarcik z kontraktami

Drugi Słowak pierwsze kroki na hokejowej tafli stawiał w rodzinnym Preszowie. Michal Pichnarcik już występował na polskich lodowiskach w sezonie 2017/2018, gdzie jako zawodnik Podhala Nowy Targ był podopiecznym… Marka Ziętary , obecnego trenera gdańszczan. Były młodzieżowy reprezentant Słowacji w tamtych rozgrywkach w 52 meczach zgromadził 19 punktów za 2 bramki i 17 asyst, a sezon zakończył zdobyciem brązowego medalu z drużyną „Szarotek”. Jego atutem jest przede wszystkim solidna gra w obronie, zwłaszcza pod bramką, co ułatwiają mu warunki fizyczne (189 cm, 91 kg). Pichnarcik do Gdańska przyleci z Kazachstanu, gdzie w barwach HK Aktobe rozegrał w tym sezonie 35 meczów, w których zaliczył 3 asysty, a na ławce spędził 14 minut.

Obydwaj urodzili się w 1990 roku na Słowacji i tam zbierali pierwsze hokejowe szlify. Roman Rac to napastnik, który nie imponuje warunkami fizycznymi (175 cm, 78kg), ale jego technika i umiejętności strzeleckie pozwoliły mu na występy w reprezentacji Słowacji w sezonie 2014/2015. Wychowanek Dukli Trenczyn całą zawodową karierę spędził w Czechach, a obecny sezon rozpoczął w słowackim ekstraligowcu HK Nitra, gdzie w 19 meczach zdobył 5 punktów za asysty. Może występować zarówno na środku ataku, jak i na skrzydle.

- Od dłuższego czasu szukaliśmy zawodników, którzy w obliczu gry w play-off byliby dla drużyny wzmocnieniem, zarówno w obronie jak też w ataku – mówi Przemysław Tutaj, dyrektor sportowy i wiceprezes Pomorskiego Klubu Hokejowego . Dodatkowo w ostatnich tygodniach nasz skład przetrzebiły kontuzje i choroby. Długie podróże na południe Polski z czasem się kumulują i zmęczenie daje się nam we znaki. Dzięki tym dwóm zawodnikom trener Ziętara będzie miał więcej możliwości w rotowaniu składem i dopasowaniu go do swoich potrzeb.

Debiut Pichnarcika zaplanowany jest na 31 stycznia podczas wyjazdowego meczu z GKS-em Tychy. Rac w biało-niebieskiej koszulce zagra być może już w domowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec.

Do końca sezonu regularnego gdańszczanie rozegrają jeszcze tylko sześć spotkań – trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Po 2 lutego, kiedy w hali Olivia Lotos PKH podejmie Re-Plast Unię Oświęcim, nastąpi krótka przerwa na występy reprezentacji, do której ponownie został powołany gdański napastnik Szymon Marzec. W drugiej połowie lutego rozpocznie się pierwsza runda play-off. Gdańska drużyna zajmuje obecnie 7. pozycję, a do trzeciego w tabeli JKH GKS Jastrzębie traci 8 punktów.

Natalia Maliszewska zdobyła brązowy medal ME w short tracku w biegu na 500 metrów