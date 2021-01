Polska i Polacy na kamerkach Google Street View: uchwycono niezłe perełki! Co kamery Google zauważyły na polskich ulicach? ZDJĘCIA

Polska na kamerkach Google Street View: Udało się uchwycić niezłe perełki! Co ciekawego uchwyciły samochody Google?

Google Street View pozwala niejako na przeniesienie świata rzeczywistego do wirtualnego. Wszystko za sprawą samochodów Google, które wyposażone w specjalne kamerki przemieszczają się m.in. po polskich ulicach i uwieczniają na zdjęciach to, co "widzą". Na zdjęciach z Google Street View znajdziemy zdjęcia m.in.:

ulic,

budynków,

przechodniów, rowerzystów czy kierowców.

Większość ujęć z kamer Google Street View nie wzbudza większych emocji, ani nie przyciąga uwagi Użytkowników, jednak gdy spędzimy z tą usługą więcej czasu, możemy trafić na prawdziwe perełki!