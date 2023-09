Polska lepsza od Ukrainy w Gdyni w Lidze Narodów. Druga wygrana w grupie Biało-Czerwonych. Ewa Pajor królową wieczoru!

Właśnie snajperka Biało-Czerwonych wzbudzała bardzo duże zainteresowanie, ale to nie może dziwić. Pajor ma mistrzostwo Niemiec z Wolfsburgiem, zdobywała też tytuły królowej strzelczyń w Bundeslidze oraz w Lidze Mistrzyń. Teraz miała czarować na boisku i poprowadzić drużynę do ważnego zwycięstwa nad Ukrainą. I tak też było. Wprawdzie pierwszej świetnej sytuacji nie wykorzystała, kiedy nieczysto trafiła w piłkę po dobrym podaniu Natalii Padilli. Potem jednak pokazała to, z czego jest najbardziej znana, a więc umiejętności strzeleckie. W pierwszej połowie pewnie posłała futbolówkę do siatki wykorzystując dobre dośrodkowaniu Dominiki Grabowskiej. Po przerwie Pajor trafiła do bramki głową strzelając nad wychodzącą z bramki Kateryną Samson. To były dwa ciosy zadane przez polską snajperkę, które pokazały dużą klasę tej zawodniczki. Polki zresztą mogły prowadzić już wcześniej, ale Padilla strzeliła bramkę ze spalonego i gol nie został uznany. Za to w 80 minucie reprezentacja Ukrainy uwierzyła, że może w Gdyni odwrócić losy spotkania, bo po dośrodkowaniu z rzutu wolnego skutecznym strzałem głową popisała się Lubow Szmatko. Pięć minut później brawami na boisku została przywitana Magdalena Sobal, piłkarka Pogoni Dekpolu Tczew. W doliczonym czasie gry czerwoną kartką ukarana została Małgorzata Grec, który przewróciła rywalkę przed polem karnym, kiedy ta mogła znaleźć się w sytuacji sam na sam z Kiedrzynek.