Polska - Mołdawia. Biało-Czerwoni rozczarowali i nie wygrali z Mołdawią. Jednak zostaną baraże? Paweł Stankiewicz

Reprezentacja Polski zawiodła na PGE Narodowym w Warszawie. Biało-Czerwoni tylko zremisowali z Mołdawią 1:1, a to oznacza, że nie potrafili pokonać w eliminacjach tego niżej notowanego rywala, a Mołdawia na naszej drużynie zdobyła aż cztery punkty. Stracone punkty mogą okazać się kosztowne, bo dziś naszej kadrze bliżej do barażów o awans na EURO 2024 niż do bezpośredniego awansu.