Polska poznała rywali w fazie grupowej mistrzostw Europy w piłce ręcznej. W Niemczech gra toczyć się będzie w styczniu 2024 roku

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn 10-28 stycznia 2024

Od środy, 10 maja 2023 roku trenerzy drużyn narodowych, które awansowały do mistrzostw Europy, mogą taktycznie przygotowywać się do turnieju. To właśnie tego dnia w Düsseldorfie doszło do ceremonii losowania, która wyłoniła podział na sześć czterodrużynowych grup.

Reprezentacja Polski losowana była z trzeciego z czterech koszyków. Oznaczało to, że biało-czerwoni trafią na dwóch bardzo mocnych rywali w pierwszej fazie EHF Euro 2024. Tymi drużynami są Norwegia oraz Słowenia. Teoretycznie najsłabsi są szczypiorniści z Wysp Owczych. Grupa D rozgrywać będzie swoje spotkania w mogącej pomieścić 14 800 widzów hali Mercedes-Benz Arena w Berlinie. Kibice z Polski będą mieli więc najłatwiejszy - z punktu geograficznego - dostęp do biało-czerwonych.