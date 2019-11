Polska - Słowenia. Klasa Roberta Lewandowskiego, pożegnanie Łukasza Piszczka [zdjęcia]

Mecz zaczął się znakomicie dla kadry prowadzonej przez trenera Jerzego Brzęczka. Już w 3 minucie po dośrodkowaniu z rogu Piotra Zielińskiego i niepewnej interwencji Jana Oblaka do piłki dopadł Sebastian Szymański i huknął do siatki zza pola karnego. Niestety, w tej akcji w walce z bramkarzem rywali ucierpiał Kamil Glik i musiał opuścić boisko. Jego miejsce zajął Artur Jędrzejczyk. Polscy piłkarze nie potrafili długo utrzymać prowadzenia. Już w 14 minucie Tim Matavz strzałem z kilku metrów pokonał Wojciecha Szczęsnego. Potem z boiska wiało nudą. Biało-czerwoni po straconym golu nie mogli złapać właściwego rytmu. Słoweńcy za to grali swoją piłkę, a nasza drużyna nie bardzo sobie z tym radziła.