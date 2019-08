Polska - Słowenia na żywo. Gdzie i o której oglądać mecz?

POLSKA - SŁOWENIA. Turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Tokio 2020

Terminarz turnieju w hali na granicy Gdańska i Sopotu został ułożony na życzenie trenera Vitala Heynena. To prawo przysługujące gospodarzowi. Układ spotkań jest taki, że Polacy w piątek zagrali z Tunezją. W sobotę ograli Francję, a był to najtrudniejszy mecz tych zawodów. Ostatni akcent to konfrontacja ze Słowenią (niedziela, godz. 15). Tylko zwycięzcy rywalizacji w Ergo Arenie otrzymają awans do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Gdyby potencjał sportowy mierzyć wyłącznie miejscem w rankingu FIVB, to polscy siatkarze mogliby być spokojni o awans. Biało-czerwoni w światowym zestawieniu drużyn narodowych zajmują czwarte miejsce, za Brazylią, Stanami Zjednoczonymi i Włochami. Francuzi sklasyfikowani są na 9. miejscu, Słoweńcy na 17., a Tunezyjczycy na 22. To zestawienie z 1 października 2018 roku, które uwzględnia wyniki z Ligi Światowej z 2017 roku, igrzysk w Rio z 2016 roku, Pucharu Świata z 2015 roku oraz mistrzostw świata w 2018 roku.