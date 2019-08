Polska - Słowenia. Ostatni kroczek w kierunku igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. "Drzwi są już szeroko otwarte"

- Nie spałem dzisiaj. (śmiech). A tak na poważnie, to na pewno wiedziałem, że będzie to trudne spotkanie. Ale też wiedziałem, że damy z siebie wszystko, że to będzie dobry mecz z naszej strony. Byliśmy do tego przygotowani. Otwarte pytanie było tylko: jak zagrają Francuzi? Okazało się, że nie byli lepsi od nas, nawet w żadnym z setów - mówił po sobotnim meczu z Francją Maciej Muzaj, atakujący reprezentacji Polski.

Były siatkarz Trefla Gdańsk zaczął arcyważne spotkanie z Francuzami w wyjściowym składzie. I sprostał zadaniu. Dał dużo drużynie na prawym skrzydle. - To była wielka przyjemność grać na boisku - przyznał później. Polacy w Ergo Arenie zagrali rewelacyjnie. Stłamsili, sportowo pobili i upokorzyli bardzo silną europejską drużynę, jaką od lat jest zespół prowadzony przez Laurenta Tillie'go.