Polska ubiega się o organizację mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn w 2021 roku. Ergo Arena wśród potencjalnych hal zawodów

Najlepsze siatkarskie drużyny Starego Kontynentu w 2021 roku zagrają w Czechach, Estonii i Finlandii. Czwartym krajem, który chce włączyć się w organizację tej imprezy jest Polska. Potwierdził to w środę, 9 października Ryszard Czarnecki , wiceprezes Polskiego Związki Piłki Siatkowej.

- Bardzo się cieszę z tych sukcesów, które odnosicie. To ogromna radość dla Polaków, dla całego polskiego społeczeństwa. Na pewno będziemy inwestować we wsparcie polskich sportowców - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z przedstawicielami siatkarskiego środowiska.

Premier Mateusz Morawiecki przyznał specjalną nagrodę dla drużyny narodowej, która zdobyła w ubiegłym roku mistrzostwo świata oraz dodatkowe środki dla PZPS na przygotowania, starty kadr narodowych w sezonie 2019 oraz organizację ważnych imprez międzynarodowych.

- Dziękujemy za samolot, bo to nam uratowało przynajmniej brązowy medal w mistrzostwach Europy. Dziękujemy za zeszłoroczne wsparcie po mistrzostwach świata. To spowodowało, że ten rok jest dla nas chyba najlepszym, bo choć złota jeszcze nie mamy, mamy już trzy medale, które zdobyli mężczyźni, czwarte miejsce mistrzostw Europy kobiet po odbudowaniu się reprezentacji Polski. To dla nas bardzo ważne. Robimy imprezy najwyższej rangi w Polsce dla Polaków, dla nas wszystkich. Tak jak Pan powiedział: „skrzydła rosną wszystkim, całemu krajowi, gdy grają Polacy” – powiedział Jacek Kasprzyk, prezes PZPS-u.