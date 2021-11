Polska - Węgry 15.11.2021 r. Nie ma Roberta Lewandowskiego, nie ma punktów. Trudna sytuacja Polaków przed barażami w grze o mundial

Dla biało-czerwonych mecz z Węgrami miał ogromne znaczenie. Polacy potrzebowali przynajmniej jednego punktu, żeby praktycznie zapewnić sobie rozstawienie w półfinałach barażowych o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Dlatego czasami trudno zrozumieć decyzje selekcjonera Paulo Sousy. Na mecz z Andorą drużyna narodowa wyszła w najsilniejszym składzie, a przeciwko mocniejszym Węgrom szansę dostali dublerzy.

Te decyzje kadrowe odbiły się na płynności gry biało-czerwonych. Zrozumiała była nieobecność pauzującego za kartki Grzegorza Krychowiaka, nawet zagrożonego pauzą Kamila Glika, ale Robert Lewandowski w tym meczu drużynie był potrzebny zdecydowanie bardziej niż w spotkaniu z Andorą. Tymczasem „Lewy” z ławki rezerwowych oglądał mecz z Węgrami, ale na boisko wejść nie mógł, gdyż nawet nie został wpisany do składu. Owszem, Węgrzy też zagrali mocno osłabieni, ale dla nich ten mecz nie miał takiego ciężaru gatunkowego, jak dla naszego zespołu. Polacy stworzyli w pierwszej połowie dobre okazje bramkowe, ale Krzysztof Piątek trafił w obrońcę rywala po świetnej akcji Jakuba Modera, a dobrej okazji nie wykorzystał też Jan Bednarek. Dużo chaosu było w grze naszej reprezentacji i trudno było wykreować więcej okazji bramkowych. Tymczasem w 37 minucie to Węgrzy niespodziewanie objęli prowadzenie, bo z rzutu wolnego dośrodkował Zsolt Nagy, głową przedłużył Tymoteusz Puchacz, a Andras Schafer strzałem głową z bliska wpakował piłkę do siatki między nogami Wojciecha Szczęsnego.