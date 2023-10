Polska wygrała w debiucie Michała Probierza. Biało-Czerwoni awans do EURO 2024 mają w swoich rękach Paweł Stankiewicz

Polska wygrała wyjazdowy mecz z Wyspami Owczymi 2:0. Nie był to wyborny mecz Biało-Czerwonych, ale najważniejsze jest zwycięstwo w udanym debiucie selekcjonera Michała Probierza. Jednocześnie Albania wygrała z Czechami, co otwiera naszej reprezentacji drogę do bezpośredniego awansu bez oglądania się na wyniki rywali.