Polska zwycięska w walce z wirusem. TVP wywołało MEMY

Szkoły od września? Premier w "MaturaToBzdura"

Premier Mateusz Morawiecki był gościem legendarnego programu internetowego "MaturaToBzdura". O co pytał gospodarz Adam Drzewicki szefa rządu? Na pierwszy ogień padło pytanie o to, ile jest 6x6. Później były już pytania poważne. O to, jak wyglądać będzie matura w dobie koronawirus...