„Polski Bon Turystyczny” czyli 500 złotych na dziecko – jest prezydencki projekt. Pieniądze będzie można wydać tylko na usługi w Polsce

Uzyskanie bonu – według propozycji, która firmowana jest przez kancelarię prezydenta Andrzeja Dudy - wymaga rejestracji w internecie na rządowej platformie za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. W uproszczeniu, warunkiem otrzymania tej formy wsparcia będzie wcześniejsze objęcie programem „500 Plus”. Gotówka nie trafi jednak na konta rodziców, ale w formie bonów będzie mogła zostać przelana od razu na konkretne usługi, a wirtualne pieniądze trzeba będzie wykorzystać do końca marca 2022 roku.

Tym samym definitywnie w przeszłość odchodzą jakiekolwiek rządowe zapowiedzi, które jeszcze kilka tygodni temu mówiły o 1000 zł dla każdej osoby zarabiającej poniżej średniej krajowej, zatrudnionej na umowę o pracę. W aktualnej propozycji wsparcia Polaków i branży turystycznej w kraju w dobie pandemii koronawirusa, 1000 zł na dziecko trafiało będzie wyłącznie do rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Nie będzie bonu turystycznego 1000 plus na wakacje 2020?

Jak się dowiadujemy, w razie odwołania imprezy czy usługi pieniądze trafiać będą do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która potem zwróci środki na dany bon.

„Prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu oraz organizacji pożytku publicznego znajdującym się na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego mających prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu” - piszą autory projektu, od których dowiadujemy się, że biznesmen, który chce realizować bony, musi się zarejestrować na specjalnej platformie on-line. To POT ma ewentualnie weryfikować zgłoszenia przedsiębiorców, a jeśli zauważy nieprawidłowości w wydawaniu środków z bonów może nakładać kary.