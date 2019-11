"Pomaganie przez gotowanie" w poniedziałek 2.12

Już w najbliższy poniedziałek 2.12 odbędzie się wyjątkowa akcja „Pomaganie przez gotowanie” zorganizowana na 33. piętrze Olivii Star w Gdańsku, nowym miejscu na biznesowej i kulinarnej mapie Pomorza, restauracji„Arco by Paco Pérez”. Nieprzypadkowo, bo właśnie tutaj szef kuchni swoje ulubione danie nazywa szczęściem, a swoją restaurację nazywa domem pełnym miłości.

- Najwyższe kondygnacje Olivia Star to wyjątkowy projekt, który otwiera serce biznesowe Trójmiasta na szersze grono odbiorców. Ogólnodostępny taras widokowy na 32. piętrze budynku szybko stał się jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Pomorza. Restauracje Arco i Treinta y Tres tworzą nową jakość na polskiej mapie gastronomicznej, a położone najwyżej w Polsce centrum konferencyjne pozwoli przyciągnąć do Trójmiasta również spektakularne wydarzenia i konferencje - mówi Krzysztof Dembek, członek zarządu Olivia Star Top - Restauracja Arco to rzeczywiście nowy adres na mapie kulinarnej i biznesowej Polski, jednak zainteresowanie sztuką kulinarną Paco Péreza wykracza daleko poza granice naszego kraju. Nie oznacza to jednak, że nie pozostajemy wrażliwi na sprawy lokalne. Mamy nadzieję,że na nasze wspólne wydarzenie potwierdzi znane powiedzenie, że przez żołądek do serca, a formuła spotkania pozwoli zebrać jak największą kwotę na wsparcie Dziecięcego Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku.