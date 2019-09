Pomarańczowy, zielony, różowy… o czym świadczy kolor moczu?

Przezroczysty mocz nie stanowi powodu do niepokoju, ponieważ jest oznaką dobrego nawodnienia organizmu. Wobec tego nie ma w tym nic dziwnego, że mocz osób, które piją powyżej 1,5-2 l wody dziennie, jest bezbarwny. Jednakże niekiedy może świadczyć on o nadmiernym nawodnieniu – picie zbyt dużej ilości wody, może skutkować zaburzeniami gospodarki elektrolitowej, a co za tym idzie „wypłukiwaniem” cennych substancji mineralnych. Osoby, które oddają przezroczysty mocz nawet kilka razy na godzinę, mogą cierpieć na wielomocz, którego podłoże może być zróżnicowane. Ten nieswoisty objaw może świadczyć m.in. o problemach hormonalnych (nadczynności tarczycy, hiperglikemii). Wielomocz jest także jednym z podstawowych symptomów moczówki prostej, która pojawia się na skutek niedoboru wazopresyny. Zazwyczaj świadczy ona o problemach z funkcjonowaniem nerek