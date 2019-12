Pomimo sprzeciwu mieszkańców Nowego Portu i Letnicy, plan dla Nowej Wyzwolenia został przyjęty

Domagaliśmy się, by odrzucić plan w całości. Mieszkańcy są przeciwko. Radni PiS-u stanęli po stronie mieszkańców, w przeciwieństwie do koalicji rządzącej. W tym tygodniu składamy petycję w tej sprawie. Da to mieszkańcom nadzieję. Chcemy zaskarżyć uchwałę Rady Miasta u wojewody. Liczymy, że się do tego przychyli. W petycji pokazujemy, że jesteśmy przeciwko. Naszym zdaniem ciężki ruch powinien przebiegać wzdłuż torów kolejowych - mówi Łukasz Hamadyk, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowy Port oraz prezes stowarzyszenia Gdańsk Tworzą Mieszkańcy.