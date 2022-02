Pomoc Gdańska dla Ukrainy. Dulkiewicz: Przygotowujemy plan wsparcia dla uciekających z Ukrainy

Wiele osób już teraz deklaruje chęć wsparcia, ruszyły zbiórki pieniędzy na rzecz Ukraińców. Ważne jest to, żeby pomoc dobrze zorganizować, koordynować ją i – jeśli będzie taka potrzeba - racjonalnie ją dzielić w dłuższej perspektywie czasu. W Gdańsku przygotowano plan działania dotyczący pomocy dla przyjeżdżających do nas Ukraińców, wiele wskazuje na to, że będą to przede wszystkim kobiety i dzieci. Strona internetowa gdanskpomaga.pl, która działała z myślą o pandemii, teraz będzie dedykowana przede wszystkim Ukraińcom. Jej celem jest łączenie potrzebujących z osobami, które mogą zaoferować pomoc. W tym momencie Ukraińcy potrzebują dachu nad głową, potrzebni są też tłumacze, psychologowie mówiący po ukraińsku. Tego typu pomoc można zaoferować na gdanskpomaga.pl.

- Wspólnie z Fundacją Gdańską prowadzimy stronę gdanskpomaga.pl, za pośrednictwem której można wesprzeć Ukraińców - mówiła na konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Codziennie będziemy się spotykać w ramach sztabu kryzysowego w naszym mieście, żeby na bieżąco monitorować sytuację, ale też reagować. Przygotowujemy jeden punkt, w którym będzie koordynowana pomoc, spotkamy się też z organizacjami pozarządowymi działającymi w naszym mieście, żeby podzielić się wiedzą i przygotować plan działania. Przygotowujemy też miejsce, w którym Ukraińcy będą mogli znaleźć schronienie. Już teraz dziękuję gdańszczankom i gdańszczanom, ale też przedsiębiorcom za oferowaną pomoc. To jest atak na nowy porządek świata, to jest wojna nie tylko ukraińska, ale też nasza... - mówiła prezydent Gdańska.