Pomorscy delegaci Nowej Lewicy wybrali. Marek Rutka oraz Jerzy Śnieg będą rządzić partią na Pomorzu

Jesteśmy po kongresie Nowej Lewicy na Pomorzu. 93 delegatów wybierało władze partii, w tym dwóch współprzewodniczących - zostali nimi gdyński poseł Lewicy Marek Rutka oraz Jerzy Śnieg. Otrzymali odpowiednio 85 i 86 głosów. Sytuacja na Pomorzu odpowiada tej w ogólnopolskiej strukturze nowej partii. Nową Lewicą w kraju kierują odpowiednio Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, a w województwie pomorskim, od soboty (27.11), Marek Rutka (w przeszłości Wiosna) oraz Jerzy Śnieg (dawniej SLD). W rozmowie z nami zapowiadają mocny powrót do samorządów, jak podkreślają, po okresie przejściowym partia w końcu przestała zajmować się sama sobą.

- Nie boję się dodatkowych obowiązków - mówi w rozmowie z nami Marek Rutka, poseł Lewicy. - Jako poseł ziemi pomorskiej jeżdżę regularnie po całym województwie. Najważniejszą rzeczą dla nas, w najbliższym czasie, będzie powrót Lewicy do samorządów na wszystkich poziomach. Mamy ku temu ogromne możliwości, rośnie nam poparcie, szczególnie wśród młodych osób. Stawiamy na nich, młodzi stanowią dużą część np. naszej nowej rady wojewódzkiej. W wyborach na poziomie lokalnym spodziewamy się dobrych wyników, ale wszyscy musimy pamiętać, że te wyniki nie przyjdą same. Wyciągamy rękę do ruchów miejskich i oddolnych inicjatyw obywatelskich, nie wykluczamy takiej sytuacji, w której będziemy wchodzić w koalicje ze strukturami aktywistów, czy działaczy samorządowych. Chcemy, żeby ludzie lewicy byli reprezentowani w samorządach. Wyjedziemy daleko poza Trójmiasto, nie będziemy się ograniczać tylko do aglomeracji, zaczniemy działać też w mniejszych miastach. Partia po procesie jednoczenia SLD i Wiosny przestaje zajmować się sobą. Zaczynamy działać i ruszamy do wyborców.