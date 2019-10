Pomorscy lekarze i urzędnicy zachęcają do szczepień przeciw grypie

Początek października to najlepszy moment, aby zaszczepić się przeciwko grypie. O tym, że szczepionki są skuteczne i bezpieczne wiedzą pomorscy eksperci i urzędnicy, którzy zaszczepili się dziś w Centrum Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W akcji wzięli udział między innymi dyrektorzy pomorskich placówek zajmujących się zdrowiem, w tym kierownik Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ czy kierownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

Ostatnie statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej pokazują, że w drugiej połowie września w regionie odnotowano znaczący wzrost zachorowań na grypę. To ważny moment, aby skutecznie zaszczepić się przeciwko wirusowi i ochronić organizm. - Szczepienia są wielką zdobyczą współczesnej medycyny, które chronią nas przed najgroźniejszymi chorobami. Kiedyś człowiek był wobec nich bezbronny, a dziś możemy uniknąć tego zagrożenia. Szczepienie zapobiegające grypie jest niezwykle skuteczne. Jeżeli szczepionka dotyczy aktualnego wirusa, to na pewno nie będzie powikłań. Jest to bardzo ważne dla osób, które przekraczają 65 rok życia i są często obarczone innymi chorobami - powiedział lek. med. Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Grypa oraz związane z nią powikłania co roku zbierają śmiertelne żniwa. Tylko do połowy lipca w naszym kraju śmierć poniosło aż 150 osób.

Specjaliści zwracają uwagę, że na groźne powikłania nie są narażeni tylko wyłącznie seniorzy i dzieci.

- Grypa może nie jest najbardziej groźna dla młodych ludzi, ale stanowią oni rezerwuar grypy i potencjalne źródło rozprzestrzeniania się choroby do osób starszych i do małych dzieci. W momencie kiedy jak największa grupa osób jest zaszczepiona to ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji w populacji, a w szczególności do grup podwyższonego ryzyka, jest znacznie mniejsze. Warto podkreślić, że zdarzają się poważne powikłania grypy również u osób młodych. Sam jako kardiolog leczę pacjentów z pogrypowym zapaleniem mięśnia sercowego, a jego następstwa są tak groźne, że chorzy wymagają nawet transplantacji serca - powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako kardiolog leczę pacjentów z pogrypowym zapaleniem mięśnia sercowego, a jego następstwa są tak groźne, że chorzy wymagają nawet transplantacji serca.

Szczepienia w trosce o bezpieczeństwo Dzisiejsza akcja miała istotny wydźwięk zwłaszcza w kontekście bezmyślnej aktywności ruchów antyszczepionkowych, które nie zwracają uwagi, że obniżenie wyszczepialności społeczeństwa stwarza ogromne zagrożenie między innymi dla osób, które z powodów zdrowotnych bądź wieku nie mogą być zaszczepione. - Wszelkie takie akcje mają niezwykle pozytywny odbiór, bo pokazują, że eksperci nie boją się szczepień i same swoim przykładem zachęcają do tej formy profilaktyki. Martwi nas to, że tyle złego zadziało się wokół szczepień, które przecież są naszym największym dobrodziejstwem - powiedziała i podkreśliła - Szczepię się, bo nie chcę zachorować, żeby w razie zachorowania przejść grypę łagodniej i wreszcie szczepię się, bo nie chcę się narażać na powikłania. Natomiast każda osoba, która poddaje się szczepieniom robi to też dla swoich pacjentów, rodziców, dziadków i osób z bliskiego otoczenia, którym w ten sposób nie przekażemy patogenów - powiedziała Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Nie warto zwlekać ze szczepieniem Szczepić można się w każdym momencie sezonu grypowego, jednak należy pamiętać, że organizm potrzebuje czasu na uzyskanie odporności. Specjaliści zalecają szczepienia na początku sezonu infekcyjnego, bowiem wtedy ta forma ochrony jest najbardziej efektywna. - Na grypę szczepię się od wielu lat, właściwie co roku i po prostu nie choruję. Jestem zdrowy, a szczepionki nie szkodzą i chcieliśmy to wszystkim pokazać - powiedział Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku i dodał - Sezon grypowy rozpoczyna się na początku września i to jest ten moment, po pojawieniu się szczepionek, aby skorzystać z tej formy profilaktyki. Szczepionki są skonstruowane przeciwko czterem krążącym w środowisku i najbardziej powszechnym wirusy grypy. Bardzo ważne, aby zaszczepić się aktualną szczepionką.

W tym roku po raz pierwszy jest również dostępna szczepionka donosowa. Warto podkreślić, że Gdańsk od kilku lat prowadzi program darmowych szczepień dla seniorów.

