Pomorska policja otrzyma 350 tys. zł od marszałka województwa pomorskiego. Kupią za to ambulansy kryminalistyczne

- Życzę państwu, abyście nadal cieszyli się dużym poparciem społecznym. Wszystkim policjantom życzę stałej satysfakcji z wykonywanej pracy- zwracał się do insp. Roberta Sudenisa, zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

- Nawiązując do tego jubileuszu, chcieliśmy w imieniu samorządu regionalnego, zarządu województwa i parlamentu regionalnego złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za codzienną służbę policji, często wykonywaną z narażeniem życia - mówił dziś marszałek Mieczysław Struk.

Specjalistyczne ambulanse kryminalistyczne w dyspozycji Pomorskiej Policji , to przede wszystkim mobilny sprzęt, który pozwoli na szybką analizę zdarzeń mających szczególne znaczenie w dalszym etapie procesowym. Drugie 350 tys. zł na ten cel dołoży budżet państwa. Dzięki temu sprzętowi, jak podkreślał marszałek, policja łatwiej i szybciej będzie zbierać dowody na miejscu najpoważniejszych przestępstw. Uchwałę przyznającą policji 350 tys. zł dofinansowania, sejmik wojewódzki przyjął jednogłośnie.

- Dla nas to jest zaszczyt służyć w takim garnizonie- podkreślił wicekomendant, dziękując marszałkowi-Polska policja cieszy się dziś ogromnym zaufaniem, ale na to zaufanie pracowaliśmy wiele lat. Staramy się, aby wszystkie nasze działania na rzecz mieszkańców naszego pięknego regionu oraz osób go odwiedzających, były skoncentrowane na tym, aby było tu przede wszystkim bezpiecznie- mówił insp. Robert Sudenis.

