Pomorska policja podsumowała Wielkanoc 2020. Ponad 120 wystawionych mandatów i 60 wniosków skierowanych do sądu w ciągu 3 świątecznych dni

- W trakcie świątecznych kontroli drogowych policjanci wyciągnęli też konsekwencje karne wobec trzech kierowców, którzy nie mieli żadnych uprawnień do kierowania. Pierwszego z nich funkcjonariusze zatrzymali do kontroli w piątek po południu na ul. Sówki. Jak się okazało, 50-latek z Gdańska kierował mercedesem, pomimo braku uprawnień do kierowania, a ponadto był poszukiwany przez prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu. Pół godziny później na ul. Marynarki Polskiej do kontroli został zatrzymany 22-latek z Gdańska, który kierował motorowerem i nie miał prawa jazdy – informuje dalej nadkom. Magdalena Ciska. - Dzień później na ul. Słowackiego policjanci ruchu drogowego sprawdzili, że 36-letni sprawca kolizji, który stracił panowanie nad bmw i uderzył w barierę energochłonną, a następnie w zaparkowany pojazd – nie ma uprawnień do kierowania. Teraz mężczyzna poniesie konsekwencje prawne za spowodowanie zdarzenia drogowego, jak i kierowanie samochodem bez uprawnień.