Pomorski futbol z szansami na świetny finisz. Lechia Gdańsk w pucharach, Arka Gdynia i Chojniczanka z awansami?

Kibice drużyn z Pomorza nie mają specjalnie powodów do tego, żeby narzekać. Lechia Gdańsk spisuje się bardzo dobrze w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Zajmuje czwarte miejsce, które da możliwość gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Biało-zieloni są blisko celu, a w pięciu ostatnich kolejkach sezonu muszą obronić pięć punktów przewagi. Arka Gdynia od początku rundy wiosennej ruszyła w szalony pościg za czołówką pierwszej ligi i ma już tylko dwa punkty straty do bezpośredniego awansu. Żółto-niebiescy mogą to osiągnąć, a w ostateczności pozostaną jeszcze baraże. Wreszcie Chojniczanka ucieka Ruchowi Chorzów i jest na dobrej drodze, żeby obronić drugie miejsce i wywalczyć promocję na zaplecze Ekstraklasy. Do III ligi awans wywalczy najprawdopodobniej Gedania, choć tu jest głównie sukces klubu niż pomorskiego futbolu. Czwarta liga składa się wyłącznie z drużyn naszego regionu, więc siłą rzeczy awansować musi ktoś z Pomorza.