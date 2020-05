Pomorski konserwator zabytków blokuje gdańskie inwestycje? Władze miasta narzekają na współpracę. "Gdańsk na to nie zasługuje"

Problem dotyczy też ulicy Szerokiej. Na uzgodnienie koncepcji przebudowy ulicy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska czeka już od kilku miesięcy, mimo że projekt - zdaniem urzędników - jest zgodny z wytycznymi konserwatora.

- Chcieliśmy dostosować ulicę do pełnionych obecnie funkcji - zapewnił Szymański. - Poszerzyć chodniki, by stworzyć więcej miejsca dla odpoczynku, rekreacji oraz ogródków gastronomicznych. Najpierw otrzymaliśmy pozytywną ocenę koncepcji. W toku opracowania dokumentacji budowlanej urząd konserwatora zmienił zdanie i zażądał zachowania obecnej szerokości jezdni i chodników. A to uniemożliwia odtworzenie szpalerów drzew.