Pomorski raport drogowy na długi weekend 11-14 czerwca. Korki na bramkach na A1 dzisiaj! Objazdy, remonty i utrudnienia

Sytuacja na drogach Pomorza

Korków z pewnością doświadczymy od węzła Lipce aż po zjazd na obwodnicę Trójmiasta. Ścisk jest też na wysokości Matarni w kierunku Gdyni oraz przed zjazdem z obwodnicy na Morską w Gdyni.

W Gdyni liczmy się z korkiem na szóstce w Redzie w kierunku Wejherowa i na całej ul. Morskiej aż do Rumi. Sznur samochodów stoi również na drodze z centrum Gdyni na Witomino. Zapchane są również drogi w Kierunku Karwin. W Żukowie staniemy zarówno w drodze z Gdańska jak i Chwaszczyna. W Chwaszczynie korek od Osowej i Gdyni.

W Gdańsku korkuje się do obwodnicy z Oliwy i Wrzeszcza. Spore tłok zrobił się na Chełmie. Zatkany jest też Czarny Dwór oraz Jabłoniowa z obu stron do ul. Jana Pawła II. Ścisk jest także na drodze z DK20 do Przodkowa.