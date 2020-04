Pomorskie: 12 nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Dane Ministerstwa Zdrowia 23.04.2020 r. Nowe zakażenia m.in. w Gdańsku

Pensjonariuszka DPS Polanki zmarła na koronawirusa

We wtorek 21.04.2020 na oddziale pulmonologicznym Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy zmarła zakażona koronawirusem 95-letnia pensjonariuszka DPS Polanki, przewieziona do szpitala w miniony weekend. W środę 22.04.2020 r. w DPS doszło także do zgonu podopiecznego, cie...