Pomorskie: 18 kolejnych osób wyzdrowiało z COVID-19. Zmarła chora z Domu Seniora „Bryza”. Rekordowa liczba zachorowań w kraju. 12.05.2020 r.

Ile testów na obecność koronawirusa wykonuje się na Pomorzu? 12.05.2020 r.

Do tej pory na terenie województwa pomorskiego wykonano 29 576 testów, a, jak podaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, tylko w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ich 1 117. We wtorek (12.05.) w regionie przybyły cztery nowe przypadki zachorowań: u dwóch osób z Gdańska oraz po jednej z powiatów tczewskiego oraz sztumskiego. Liczba potwierdzonych przypadków wynosi obecnie 489. Co ważne, na Pomorzu nie odnotowano żadnych nowych zakażeń, w dotychczas rozpoznanych ogniskach w placówkach medycznych.