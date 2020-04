Pomorskie: 36 nowych zachorowań na Covid-19 na Pomorzu. Łącznie w niedzielę 26.04.2020 stwierdzono 50 przypadków Covid-19 w regionie

Nowe zakażenia na Pomorzu 26.04.2020 Przemyslaw Swiderski

Ministerstwo Zdrowia informuje o 222 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, z czego 36 osób to mieszkańcy Pomorza. Rano podało informację o 122 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem, z czego 14 osób to mieszkańcy województwa pomorskiego. To 50 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w naszym regionie. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi obecnie 11 617/535 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Na Pomorzu odnotowano 346 zachorowań oraz 3 zgony z powodu Covid-19.