Pomorskie liderem w raporcie Urzędu Transportu Kolejowego w 2022 roku!

– Upraszczając, ten wskaźnik pokazuje, jak często w ciągu roku jeździmy pociągami. W województwie pomorskim wskaźnik ten wyniósł w ubiegłym roku 26,96 – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Po raz kolejny jest to najwyższa wartość pośród wszystkich polskich regionów. Jest również wyższy niż średni wskaźnik dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – cieszy się marszałek.

Urząd Transportu Kolejowego co roku bada rynek kolejowych przewozów pasażerskich. Wśród ich badań są liczeni m.in. pasażerowie w pocigach. W skali całego kraju z usług pasażerskich kolei skorzystało w 2022 roku 342 mln podróżnych, z czego na Pomorzu było ich 63,6 mln. Liderem klasyfikacji jest Mazowsze, gdzie przewiezionych zostało ponad 96 mln podróżnych.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje województwo mazowieckie (17,49), a trzecie dolnośląskie (11,36). Warto dodać, że ubiegłoroczny wynik jest lepszy niż w rekordowym dotychczas 2019 r. Oznacza to, że pasażerowie po okresie pandemii wrócili do podróży koleją choćby w swoich codziennych dojazdach do pracy czy szkoły. Stacjami, które obsłużyły najwięcej pasażerów w 2022 r. są: