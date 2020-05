Pomorskie: Praca w policji czeka na chętnych. Zasil szeregi komend. Czeka 500 wolnych wakatów i atrakcyjne wynagrodzenie

Po ukończeniu testu z wiedzy, kandydat jeszcze tego samego dnia zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. By do niego przystąpić, należy mieć ze sobą aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni od dnia przystąpienia do testu, a także strój i obuwie sportowe.

Instruktorzy z gdańskiej KWP przygotowali specjalny film, który uchyla rąbka tajemnicy na temat tego, jak przygotować się do tego etapu sesji egzaminacyjnej: