Pomorskie restauracje McDonald's będą czynne w święta? Sprawdźcie!

Gdzie na Pomorzu oddać jedzenie po świętach? Lista miejsc!

Aż 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a ich liczba systematycznie rośnie – w ciągu ostatniego roku do tego grona dołączyło aż 400 tys. osób, z czego 60 tys. to seniorzy - wynika z najnowszych danych GUS. Stąd apel Banków Żywności, by jedzenia, które zostanie nam po świętach,...