Pomorskie. Silne podmuchy wiatru nie ustępują. Wydano ostrzeżenie o sztormie, 17.02.2022

Ostrzeżenie o sztormie, 17.02. 2022 r. Wichura na Pomorzu nie odpuszcza

Skutki wichury odczuli także mieszkańcy naszego województwa. Od północy do godziny 10:00 ( 17 lutego ) w województwie pomorskim odnotowano aż 90 zdarzeń atmosferycznych . Najwięcej interwencji w powiecie słupskim. W niektórych miejscach doszło do awaryjnego wyłączenia prądu .

Skutki wichury na Pomorzu. Wiatr w porywach sięga do 120 km/h

W czwartek pogoda nie uległa poprawie. Dlatego Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Gdyni wydało ostrzeżenie o sztormie. Obowiązuje ono w czwartek od godziny 13:05 do godziny 18:00. W tych godzinach, w strefie brzegowej — części wschodniej, przewidywany jest wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, w porywach 8, na północy do 9 w skali B.