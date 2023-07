Pomorskie Święto Rzemiosła rozpoczęte! Co można zobaczyć w trakcie imprezy?

Pomorskie Święto Rzemiosła rozpoczęte!

To okazja do prezentacji i promocji pomorskiego rzemiosła. W sobotę, 29 lipca, w ramach Jarmarku św. Dominika rozpoczęła się II edycja Pomorskiego Święta Rzemiosła. Wydarzenie to potrwa na Przystanku pod Żaglami do niedzieli, 30 lipca. Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 Mszą Świętą w Bazylice Mariackiej, a następnie za sprawą uroczystej Parady Rzemieślników przeszła ulicami Starego Miasta. Udział w tej ceremonii wzięli m.in. przedstawiciele Izby i pomorskich Cechów, Honorowi Patroni Święta i ich reprezentanci, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, pomorscy rzemieślnicy, przedstawiciele instytucji partnerskich i współpracujących oraz przyjaciele rzemiosła.

Uroczyste otwarcie nastąpiło natomiast o godzinie 11:40 na Przystanku pod Żaglami. Wydarzenie pierwszego dnia uświetniały opowieści o rzemiośle, prezentacje zawodów rzemieślniczych, rozmowy o nauce zawodów rzemieślniczych, występy artystów, konkursy, gra miejska, animacje dla dzieci, degustacje rzemieślniczych smakołyków. Na koniec sobotnich wrażeń zaplanowano koncert Agnes Violin.