Pomorskie Szkoły Rzemiosł drukują przyłbice dla szpitali i placówek medycznych na szkolnych drukarkach 3D | ZDJĘCIA

- Nasze uczennice szyją maseczki, my takiej możliwości nie mamy, ale za to w szkole są drukarki 3D. Myśleliśmy, jak je wykorzystać. Przysłowiową kropką nad i była sytuacja, której świadkiem był jeden z nauczycieli - mówi Beata Wierzba, dyrektor szkoły . - Jego bliską osobę z rodziny musiało zabrać pogotowie. Kiedy zobaczył, jakie ratownicy mają wyposażenie, że zamiast ochronnych przyłbic jeden z nich ma gogle narciarskie, i nam o tym powiedział, nie mieliśmy wątpliwości, co możemy robić. Właśnie przyłbice ochronne.

- Razem możemy więcej. Najwięcej czasu spędza zrobienie projektu. My ten projekt dostaliśmy. Skontaktowaliśmy się na Facebooku z grupą Drukarki3D.pl i oni nam go udostępnili. Cały czas jesteśmy w tej grupie. Tam wymieniamy się doświadczeniami m.in. jaki materiał jest potrzebny.

Szkolne drukarki 3D pracują po 16 godzin dziennie. Jest ich 4. Trwają prace, by uruchomić piątą. W tym czasie są w stanie dziennie wydrukować od 15 do 20 sztuk przyłbic . Druk jednej maski trwa niespełna 4 godziny.

- Wydaliśmy już pierwsze próbne sztuki - mówi Beata Wierzba. - 10 trafiło do Hospicjum im. ks. Dutkiewicza, 8 wydaliśmy na potrzeby pracowników szpitala na Polankach. 5 masek przekazujemy dzisiaj (2.04.2020 r. - dop. red.) Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci. Zgłaszają się do nas różne placówki, szpitale, apteki, urzędy. Musimy je selekcjonować.

- Maski przekazujemy bezpłatnie. Naszym priorytetem są szpitale. Zgłosił się do nas np. szpital z Kościerzyny, który potrzebuje 100 masek. Szpital M. Kopernika chciałby na endoskopię. Także Wojewódzki Urząd Pracy, który chciałby maski dla tych, którzy w pierwszej linii są. Rozumiemy to i dlatego staramy się z każdej dziennej partii przeznaczonej dla szpitali odłożyć jedną maskę, by też trafiły do innych placówek. Wszystkich potrzebujących zapraszamy kontaktu. W pierwszej kolejności będziemy wspierać szpitale.