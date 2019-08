Pomorskie szpitale zaplątane w sieci. Resort obiecywał likwidację kolejek i oddłużenie szpitali, tymczasem długi i kolejki rosną

123rf

Smutne losy reformy, mającej na celu poprawienie sytuacji finansowej szpitali i ulżenie pacjentom są dowodem na konieczność wprowadzenia zajęć z ekonomii od pierwszych klas szkoły podstawowej. Wprowadzając w 2017 r. sieć szpitali ówczesny wiceminister zdrowia Piotr Gryza na łamach "Dziennika Bałtyckiego" obiecywał stabilność systemu i finansowania, skoordynowaną opiekę medyczną nad pacjentem oraz skrócenie kolejek. Dziś szpitale nadal pogrążają się w długach, a kolejki do niektórych świadczeń rosną. No bo jeśli w portfelu masz ciągle tyle samo pieniędzy, a wydawać musisz coraz więcej, to nie ma zmiłuj - musisz się zadłużyć.