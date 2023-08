Pomorskie zespoły poznały rywali w Fortunie Pucharze Polski. Lechia Gdańsk i Arka Gdynia mają trudne wyjazdy w pierwszej rundzie

Lechia Gdańsk tym razem trafiając na zespół z PKO Ekstraklasy na pewno zagrałaby mecz Pucharu Polski na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Tak się jednak nie stanie, bowiem biało-zieloni wylosowali Wisłę Kraków, a do tego mecz odbędzie się pod Wawelem. To trudny rywal dla podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli Fortuny 1. Ligi, a aktualnie Wisła jest lepsza o jeden punkt.