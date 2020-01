Pomorzanie mają problem z płaceniem zasądzonych grzywien czy kosztów sądowych. Gorzej jest tylko na Mazowszu

Drzwi do rejestrów BIG otworzyła dłużnikom sądowym nowelizacja kodeksu karnego, która weszła w życie w 2015 r. Regulacja nałożyła wówczas na sądy obowiązek wpisywania do BIG osób niepłacących m.in. grzywien i kosztów rozpraw, a specjalna platforma przygotowana do wprowadzania tych danych w 2017 r. zdecydowanie ułatwiła zgłaszanie dłużników i od tego momentu ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć. Na koniec 2017 r. w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor widniało 43 407 osób z zaległościami wobec wymiaru sprawiedliwości na kwotę niespełna 82 mln zł, dziś jest o ponad 100 tys. więcej osób i o 526 mln zł więcej długu. Dłużników sądowych w rejestrach BIG przybywa, ale jednocześnie wielu jest wykreślanych, bo spłaca zobowiązania. Tylko z długów wprowadzonych przez sądy w 2019 r. uregulowanych została ponad jedna trzecia

– wskazuje Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor.

Wśród ponad 147 tys. dłużników sądowych, 80 proc. to ci z zalegającą karą grzywny. Ich przeciętna wysokość wynosi 1,8 tys. zł. największa część trafiła do rejestru z powodu zaległych grzywien. Nie są to szczególnie wysokie kwoty, bo przeciętna wartość jednej grzywny to niecałe 1,8 tys. zł. Druga najliczniejsza grupa dłużników to osoby, które nie płacą kosztów sądowych – jest ich ponad 90 tys. i w sumie mają zobowiązania sięgające prawie 64 mln zł. W tym przypadku średnia wartość takiego wpisu to niecałe 600 zł. Znacznie większą kwotę niż za koszty sądowe wymiar sprawiedliwości ma jednak do odzyskania od skazanych za wzbogacenie się w wyniku przestępstwa. Wartość tych niezwróconych korzyści wynosi bowiem prawie 260 mln zł, średnio jest to blisko 480 tys. zł na osobę.