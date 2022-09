Pomorze. Gminy chcą podwyżek cen za wodę i ścieki. Rząd jest przeciwko, a branża wodociągowa mówi o "możliwym wodnym blackoucie"

Za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odpowiadają gminy. A dokładniej, ceny za te usługi proponują gminne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jeśli chcą one wprowadzić podwyżki, muszą wystąpić z wnioskiem do Wód Polskich. Te zaś analizują zasadność proponowanych stawek i zatwierdzają podwyżki albo też nie. Wody Polskie podały, że w skali całego kraju otrzymały już ok. 400 wniosków, w których gminy proponują wprowadzenie podwyżek. Propozycje uzasadniają inflacją, a w szczególności rosnącymi cenami za energię elektryczną.

- Powody, dla którego składane są wnioski, dotyczą zmian warunków ekonomicznych świadczenia usług. Należy przez to rozumieć drastyczny wzrost kosztów dotyczących m.in. energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat za usługi wodne, opłat środowiskowych, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, a także wzrostem wynagrodzenia dla pracowników – informuje nas w piśmie Krystian Gutkowski, zastępca dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.