Pomorze: Kościoły już bez limitów osób. Na niedzielnych mszach pojawiło się więcej wiernych, nie wszyscy w maseczkach [ZDJĘCIA]

Nowe zasady w kościołach od soboty, 30.05.2020

Od soboty, 30.05.2020 w kościołach nie obowiązuje limit osób. Oznacza to, że do świątyń wpuszczani są wszyscy chętni. Utrzymany został natomiast nakaz zasłaniania nosa i ust przez wiernych wewnątrz kościołów. W czasie uczestnictwa we mszy św. przed budynkiem maseczek ubierać nie trzeba.