Pomorze. Licytacje komornicze samochodów m.in. w Gdańsku. Tanie auta na zimę. Najnowsze oferty. Licytacje 2022

Sezon letni dobiegł końca. Coraz częściej doskwierać nam będzie brzydka pogoda - deszcz, wiatr i chlapa. Dla osób korzystających z transportu publicznego jest to bardzo trudny okres. Bieg z samego rana na autobus, gdy ciemno, zimno i pada, to dla wielu osób jedna z najgorszych chwil dnia. Jeśli chcielibyśmy poprawić komfort podróżowania a m.in. do pracy jesienią i zimą, to jedną z możliwości jest zakup taniego samochodu np na licytacji komorniczej. Często podczas takich aukcji można nabyć auto w okazyjnej cenie - cena wywoławcza wynosi bowiem 3/4 wartości szacunkowej. Dlatego specjalnie dla was przygotowaliśmy licytacje komornicze samochodów na Pomorzu. Kliknij w galerię i sprawdź, które z nich odbywają się najbliżej waszego miejsca zamieszkania.