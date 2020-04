Pomorze ma najmniejszą zapadalność na COVID-19

– Taki stan udało się uzyskać dopiero po prawie miesiącu od początku epidemii. Nastąpiło to dzięki inwencji i determinacji całego zespołu laboratorium. Zaangażowanie laboratoriów czy to szpitalnych, czy to działających jako niezależni podwykonawcy szpitali od początku było wskazywane jako droga do poprawienia dostępności i szybkości wykonywania badań, co jest kluczowe dla powstrzymania epidemii – skomentował Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.