Pomorze. Praktyki stomatologiczne wstrzymały przyjęcia pacjentów. Jak wygląda dostępność do specjalistów?

W obecnym stanie epidemii podmioty medyczne obserwują istotny spadek liczby zgłaszających się pacjentów, którzy z jednej strony stosują się do wytycznych, a z drugiej strony nie chcą ryzykować bojąc się zakażenia. Dotyczy to również opieki stomatologicznej.

W czasach zarazy wszyscy o wiele bardziej troszczą się o stan uzębienia, aby nie być zmuszonym do wizyty u dentysty. Co ciekawe w okresie przedświątecznym, niektórzy pacjenci ze swoimi kłopotami woleli niekiedy pójść do lekarza rodzinnego.

- Obserwowaliśmy wzmożone zgłoszenia związane z prośbą o leki przeciwbólowe z powodu problemów z uzębieniem. Teraz jednak sytuacja wróciła do normy - poinformował lekarz z jednej z gdyńskich przychodni POZ.